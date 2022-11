Matteo Taglione Vince la Coppa CSAI

Matteo Taglione Vince per il Secondo Anno consecutivo la Coppa CSAI Slalom di Zona.

Matteo ha iniziato la stagione senza nessun obbiettivo però l’appetito viene mangiando. Infatti il driver della (Scuderia Santopadre Racing) era anche in Testa al Trofeo Centro Sud poi abbandonata per motivi che ci spiegherà nella breve telefonata.

Beh che dire per il secondo anno consecutivo la coppa csai è nostra! In questo 2022 siamo partiti senza alcuna prospettiva ma poi gara dopo gara abbiamo visto che avevamo margine per conquistare qualcosa di importante tant’è che eravamo in testa sia nel trofeo che nella coppa di zona ma per varie problematiche personali non abbiamo preso parte alle ultime 3 gare della stagione… Credevo di aver perso tutto invece proprio ieri all’uscita delle classifiche ufficiali abbiamo visto che la coppa csai siamo riusciti a portarla a casa! Questa vittoria la dedico alla mia famiglia che gara dopo gare è stata al mio fianco, ai miei amici e a tutti i ragazzi del team (M&E MOTORSPORT) che mi hanno supportato e sopportato per tutta la stagione! Grazie a tutti e ci vediamo il prossimo anno!!!

Per il finale di Stagione è in programma il Rally di Sperlonga ma è tutto da definire.

