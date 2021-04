Matteo Conti Coordinatore Provinciale FI Giovani Frosinone: “Rischiamo una crisi dei rifiuti senza precedenti”

La questione in oggetto è quella dei rifiuti romani non previsti, degli impianti non realizzati, degli accertamenti in atto, e del fatto che ancora non si riesce a raggiungere una quadra sulla gestione dei rifiuti nella Provincia e del fatto che non è stato individuato un impianto di smaltimento alternativo alla Mad di Roccasecca rischiando una crisi dei rifiuti senza precedenti.“Sono dell’opinione che serva urgentemente un cambio di mentalità da parte della politica con una visione futura che punti al rilancio di questo territorio da anni denigrato – afferma Conti -. Guardare oltre e non altrove. Se riuscissimo finalmente ad entrare nell’ottica che i rifiuti sono una risorsa e non un problema, anche la provincia di Frosinone può fare del bene. Come? Semplicemente gestendo i rifiuti: trattare i rifiuti ricavandone nuove energie con nuove tecnologie in maniera sicura corretta e rispettosa delle normative, anche europee, senza 3che comportino problematiche e costi esorbitanti ai cittadini e al territorio. In definitiva – conclude il coordinatore FIGF – i rifiuti costituiranno un problema o una risorse a seconda del modo in cui li gestiamo”. Questa è la vera sfida della politica”.

comunicato stampa