Matrimonio “del secolo” al Bosco di Paliano

Dopo cento anni ha confermato la prima coppia, che torna a sposarsi al Bosco di Paliano. Gli sposi, appassionati di natura per il loro ‘SI’ hanno voluto la magia, con la cerimonia e il pranzo sotto le maestose querce secolari del Bosco. La sposa: “Sarà una cerimonia speciale e divertente, gli invitati sono entusiasti!”

Dopo un secolo, ci si torna a sposare al Bosco di Paliano. La cerimonia è fissata per il 24 giugno: la coppia sarà la prima, da quando Luisa Gazelli dei Conti di Rossana si unì in matrimonio con il Principe Fulco Ruffo di Calabria, asso dell’aviazione nella I Guerra mondiale e medaglia d’oro al valor militare.

Il Bosco di Paliano fu dono di nozze del padre di Luisa, per un matrimonio celebrato alla presenza di Gabriele D’Annunzio, che fece da testimone.

Circa cento anni dopo la magia si ripete nel Bosco, oggi oasi naturale, votata alla green economy e al divertimento sostenibile.

La cerimonia sarà un evento che si attendeva da un secolo.

“Siamo lusingati e onorati di riprendere la tradizione” confida la ragazza che, insieme al futuro marito, ha scelto il Bosco di Paliano per il “grande giorno”.

“Abbiamo scelto il Bosco – spiega la promessa sposa, che vuole rimanere anonima – perché è in linea con i nostri interessi: il trekking, la montagna, l’ambiente naturale. Ci piace l’idea di trasmettere questo nostro modo di essere a chi sarà con noi quel giorno. E poi il Bosco è bellissimo”.

“Avevamo in progetto di sposarci da tempo – dice lui – ma non ci piaceva l’idea del classico matrimonio: volevamo qualcosa che fosse speciale e divertente per gli ospiti. I preparativi sono stati molto semplici: a febbraio abbiamo deciso di sposarci a giugno”.

“Grazie all’utile supporto di Claudia Ruffo, che è stata super disponibile, abbiamo svolto i preparativi in modo veloce e semplice, tanto che già sono quasi terminati. Non avremo problemi di spazio per gli invitati – afferma la sposa – e beneficeremo del fresco dell’ombra degli alberi del Bosco, che ci consentirà di pranzare all’aperto anche se dovesse far caldo. E poi gli invitati sono stati subito entusiasti e incuriositi”.

Come sarà il matrimonio sotto l’ombra degli alberi che furono già testimoni di un nobile “sì”? “Come una grande giornata di festa – dicono -, come una sorta di grande scampagnata con tutte le persone a cui vogliamo bene. Il bouquet, la navata e l’arco della Cerimonia, saranno allestiti con dei fiori come quelli di campo, ad esempio la lavanda e la camomilla, per rispecchiare l’atmosfera del Bosco. Avremo un menù rustico, una lunga tavolata con tutti gli ospiti, l’intrattenimento musicale: sarà una giornata di divertimento e di allegria per tutti. Siamo felici”.

