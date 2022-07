Matrimoni: il Bosco di Paliano location per celebrare l’amore nella natura

L’oasi naturale del Bosco di Paliano diventa la cornice magica, tra Roma e Frosinone, per unioni e matrimoni civili “green”

Sposarsi in un’oasi di verde? Ora è possibile! Il Bosco di Paliano diventa location di matrimoni green. L’oasi inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli è diventata ufficialmente sede di unioni civili e matrimoni. È a disposizione per chi vuole pronunciare il proprio “sì” romantico, immerso nella natura, sotto quei cerri centenari che furono un dono di nozze.Infatti, nel primo Novecento, il Bosco di Paliano fu donato da Augusto Gazelli dei Conti di Rossana alla figlia Luisa in occasione del matrimonio con il principe Fulco Ruffo di Calabria, alla presenza di Gabriele D’Annunzio. Oggi l’oasi di trenta ettari è pronta a celebrare ufficialmente i Riti civili.“Siamo entusiaste di dare questa opportunità alle coppie che vogliono celebrare il loro grande amore nel rispetto dell’ambiente” dicono Claudia e Domitilla Ruffo di Calabria. “Il nostro Bosco sarà la Wedding Destination, per italiani e stranieri, che vorranno vivere il loro giorno più bello immersi nel verde”.Un contesto dove tutto è possibile, senza limiti di spazi. Nella location del Bosco di Paliano i desideri degli sposi e la creatività dei wedding planner potranno realizzare un sogno. Lo potranno fare con colori, luci, allestimenti e decorazioni di ogni genere. Il Bosco di Paliano diventa così il luogo per pronunciare un sì “green” tutto speciale e senza precedenti. Un luogo per stupire gli ospiti e rendere il “Grande Giorno” memorabile.

