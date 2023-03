Maternità surrogata, Battisti: “Già vietata per legge in Italia, punto focale difesa diritti bambini”

“La tutela dei bambini deve rappresentare il punto di partenza per qualunque discussione. La destra, invece, si dimostra demagogica anche sul tema della maternità surrogata, che in Italia, vorrei ricordare a tutti loro, è già vietata per legge”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio.

“Nella seduta di ieri del consiglio regionale – continua – la maggioranza si focalizza senza alcun valido motivo su questo tema, peraltro con un linguaggio deplorevole. Il punto che poniamo è semplice e diverso: non possono essere i bambini a pagare le scelte di una politica ideologica, noi saremo sempre al fianco dei più piccoli e dei loro diritti”.

