Mastrangeli: “Una pagina di storia per Frosinone”. La chiesa di San Gerardo diventa Santuario Diocesano

Un momento destinato a entrare nella storia della comunità frusinate. La chiesa di San Gerardo Maiella è stata ufficialmente elevata a Santuario Diocesano nel corso della solenne celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, S.E. Mons. Santo Marcianò. Un riconoscimento di grande valore spirituale che coincide con il 250° anniversario della presenza dei Padri Redentoristi a Frosinone, suggellando due secoli e mezzo di fede, accoglienza e servizio alla comunità. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco Riccardo Mastrangeli, che ha sottoscritto l’atto ufficiale dell’elevazione a nome della città, definendo l’evento «una pagina di storia che resterà nel cuore di Frosinone».Di seguito la dichiarazione del sindaco Mastrangeli

UN MOMENTO CHE ENTRA NELLA STORIA DI FROSINONE.

🙏🏻 Ieri sera la chiesa di San Gerardo Maiella è stata ufficialmente elevata a Santuario Diocesano dal nostro Arcivescovo, S.E. Mons. Santo Marcianò.

👉🏻 Un riconoscimento che arriva nell’anno in cui celebriamo i 250 anni della presenza dei Padri Redentoristi nella nostra città: due secoli e mezzo di fede, accoglienza, missione e vicinanza alle famiglie frusinati. Una ricorrenza che rende ancora più significativo questo giorno.

👨‍💼🇮🇹 Come Sindaco, è stato per me un grande onore sottoscrivere l’atto ufficiale di questa storica elevazione, a nome dell’intera comunità.

🙏🏻 San Gerardo non è soltanto il patrono di una parrocchia: è una presenza viva nel cuore di generazioni di frusinati, un punto di riferimento spirituale e un simbolo di speranza.

👉🏻 Da oggi Frosinone custodisce un luogo di fede ancora più importante. Un patrimonio che appartiene a tutta la città e che continuerà a parlare alle generazioni future.

Una pagina di storia che resterà nel cuore di Frosinone 💛💙