Mastrangeli rilancia: «Frosinone sta cambiando»

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, rivendica i risultati dell’azione amministrativa e rilancia la propria visione per il futuro della città. In un intervento pubblicato sulla stampa, il primo cittadino sottolinea il percorso avviato negli ultimi anni, evidenziando gli investimenti, i cantieri aperti e le opere messe in campo per trasformare il capoluogo.

Mastrangeli respinge le critiche dell’opposizione, sostenendo che il cambiamento è già visibile e che i progetti in corso rappresentano la base per una Frosinone più moderna, efficiente e attrattiva. Dalle infrastrutture alla riqualificazione urbana, passando per mobilità e servizi, il sindaco ribadisce l’impegno dell’amministrazione nel dare continuità al programma di governo.

Un messaggio politico chiaro, con cui il primo cittadino invita i cittadini a giudicare l’operato dell’amministrazione sulla base dei fatti e dei risultati raggiunti, rilanciando la sfida per il futuro della città.