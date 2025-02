MASTER UNIVERSITARIO MAREF ALLA LUISS, CIACCIARELLI: RAPPORTO CON L’UNIVERSITÀ FONDAMENTALE PER GARANTIRE UN COSTANTE AGGIORNAMENTO AI FUTURI PROFESSIONISTI DEL LAZIO

«Stamane ho tenuto una importante lezione al Master Universitario MAREF dell’Università Luiss Business School per illustrare, insieme al docente avv. Sabrina Morelli e all’Arch. Demetrio Carini, le principali innovazioni introdotte in materia urbanistica al governo della Regione Lazio. In particolare la lezione di stamane ha rappresentato un occasione per aggiornare tutti i partecipanti sul lavoro svolto per la ormai prossima definizione della Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica, Proposta di Legge che racchiude le più importanti misure di semplificazione che il nostro Assessorato, di intesa con l’intero Governo Regionale ed attraverso un costante ascolto dei rappresentati di categoria e delle amministrazioni locali, ha inteso introdurre per consolidare un nuovo modello di Urbanistica nel Lazio che superi le complessità che lo hanno contraddistinto nel corso degli ultimi anni.In particolare sono state illustrate le principali novità che riguarderanno il tema della Pianificazione Urbanistica come l’introduzione del Coordinamento delle procedure di valutazione ambientale, e l’introduzione di un importante procedura speditiva finalizzata ad approvare, con modalità partecipative e semplificate, varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica in sede di approvazione di interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale degli investimenti complementari.

Ritengo che il confronto con i nostri giovani professionisti e studenti costituisca un momento prezioso dell’impegno politico di ciascuno di noi, potendo ricevere importanti contributi legati alla loro concreta e giornaliera esperienza. Ringrazio la docente, avv. Morelli e l’architetto Demetrio Carini per aver condiviso insieme questo importante momento di confronto con gli studenti del corso».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio all’urbanistica.