Massimiliano Mattone: “Un messaggio rivolto ai giovani. Scrivo questo per dirlo anche a me stesso…..”

Questi sono i problemi seri di una società, una società dove ormai viviamo immersi talmente tanto da non accorgerci di ciò che abbiamo intorno!

Quando accadono cose del genere siamo tutti colpevoli, abbiamo ormai smesso da tempo di occuparci del bene altrui e viviamo le vite immerse pensando solo a noi stessi, inutile dire che non è così…

Questa società ci sta portando a pensare solo all’amor proprio e il più delle volte invece di prendere scelte per il bene comune, le scelte e le opportunità si sprecano per pensare a se stessi, ed ecco che poi le intere comunità devono vivere il dramma di perdere 2 giovani in questo modo!

Non possiamo di certo cambiare il mondo, non possiamo prevedere il futuro ne tantomeno evitare l’inevitabile ma ognuno di noi dovrebbe essere certo che non sta sprecando la sua esistenza solo per se stesso, ma che la metta a frutto anche per il prossimo!

Faccio un appello se possibile ai giovani, ai ragazzi che come me in passato hanno vissuto e vivonoi dolori isolati , nascosti, come se nessuno potesse capirli…. Lo so che fa male, ma non siete soli, sappiatelo, non sentitevi mai che i vostri problemi siano meno importanti di altri cercate qualcuno con il quale parlare e se credete non esista sappiate che non è così, continuate a cercare.

So che parlare è facile ma dobbiamo impegnarci tutti a ricreare comunità e società più attente e coscenziose.

Inizio ad essere stufo di ascoltare che questi “ tempi “ non sono più quelli di una volta, non ci sto! Questi ragazzi non si prenderanno mai il loro futuro se noi intorno a loro continueremo a colpevolizzarli per ciò che non siamo stati capaci di fare noi, ed altri prima di noi!

Scusateci per tutto questo!

Massimiliano Mattone

