Mascherine contro il Coronavirus: le tipologie esistenti e quali funzionano meglio

Introvabili in quasi tutte le città cinesi, vanno a ruba anche in altri Paesi. Indossare una mascherina è tra le precauzioni possibili per evitare di contrarre il virus, ma non tutte sono efficaci: bisogna saperla indossare e non è comunque la prevenzione più importante.È caccia alle mascherine in Cina e non solo. Il Coronavirus ha scatenato i timori per il contagio e da giorni è iniziata la corsa per comprarne una. Ma non sempre questa precauzione risulta efficace.Non tutti i tipi di mascherina infatti sono adatti per evitare, o quantomeno diminuire, la possibilità di contrarre il virus 2019-nCOV.Secondo diversi infettivologi, le maschere chirurgiche che coprono naso e bocca possono ostacolare la trasmissione del coronavirus.Tuttavia, l’efficacia delle mascherine è stata testata su medici e infermieri che sono in grado di indossarle ed utilizzarle correttamente.Persone non abituate quotidianamente ad indossarle, possono invece commettere errori nell’impiego delle mascherine.Partendo dal presupposto che non è ancora stato accertato come il Coronavirus venga trasmesso da uomo a uomo, indossare una mascherina può aiutare a prevenire la trasmissione mani-bocca.Le maschere sono inoltre in grado di ridurre il rischio di contrarre l’infezione attraverso gli schizzi di saliva rilasciati da tosse e starnuti.In realtà la maggior parte delle maschere che si trovano in farmacie o nei negozi non è aderente sui lati e lascia spiragli scoperti.Inoltre queste protezioni sono spesso prive di filtri per l’aria e non coprono un’altra potenziale via di trasmissione del virus: gli occhi.Affinché l’utilizzo di una maschera sia effettivamente efficace per abbassare le possibilità di contagio, deve essere quanto più aderente possibile.Bisogna inoltre ricordarsi di non toccare il volto con le mani e di non togliere la maschera per rispondere al telefono.Inoltre è necessario adoperarla con costanza, ma nei Paesi diversi dalla Cina, l’utilizzo della maschera non è particolarmente utile visto che al momento che l’Oms ha escluso l’emergenza internazionale.Altrettanto importante è lavarsi di frequente le mani per almeno 20 secondi con acqua calda e sapone.In mancanza d’acqua, sono raccomandati i disinfettanti per mani a base alcolica.

foto e fonte tg24.sky.it