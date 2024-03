Marzo 2024: week end ricco di eventi a Sora

Tanti appuntamenti in programma a Sora per questo secondo week end di marzo ed in occasione della ―Festa della Donna‖. Il Centro di studi Sorani ―Vincenzo Patriarca‖ promuove un nuovo ―Incontro di storia, arte e cultura‖. Venerdì 8 marzo 2024, alle ore 17, presso la Sala San Tommaso d’Aquino, Irene Palombo tratterà l’interessante tema: “Monache, suore e welfare: il contributo degli istituti religiosi femminili alla società tra l’età moderna e contemporanea”. Sarà un importante contributo storico e sociale di riflessione nella data della Festa delle Donne. Per il mese di marzo la Biblioteca Comunale di Sora si tinge di rosa con esposizione di manifesti, foto e testi sulle donne famose del nostro territorio negli anni ’70 e non solo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Associazione “Risorse Donne”. L’Associazione Culturale no profit ―Iniziativa Donne di Sora‖, da anni socia dell’Associazione Nazionale Toponomastica Femminile e vicina da sempre agli Stati Generali delle Donne, sposando la campagna dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ―8 MARZO, TRE DONNE, TRE STRADE‖ è presente a Sora con il progetto ―10 donne. 10 proposte‖, presso il primo piano del Palazzo della Cultura di Sora, nei locali a disposizione dell’Associazione “Per la Gioventù di Sora”. L’esposizione è visitabile fino all’8 marzo 2024 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9-13/14.30—18.30. Il progetto vuole sensibilizzare i Comuni all’intitolazione di vie, aree verdi, rotonde, sentieri, piste ciclabili, spazi pubblici a figure femminili per ridurre l’attuale divario nella memoria collettiva. Si svolgerà venerdì 8 marzo ―Tutta un’altra storia… in città‖, evento centrale del progetto di prevenzione e contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle Pari opportunità del Comune di Sora in collaborazione con l’Associazione “Risorse Donna”. L’evento ha la finalità di promuovere la memoria, la storia, la cultura e il ruolo delle donne con riferimento al movimento femminista locale, consegnando alla città ―tutta un’altra storia‖ finora rimasta sconosciuta, un viaggio negli anni’70 attraverso materiale fotografico inedito e preziose testimonianze. L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’associazione La Via dei Canti, della Rettrice vicaria dell’Università di Cassino Fiorenza Taricone e della Rete degli studenti Medi del Lazio. Proprio studenti e studentesse, la cui partecipazione civica emerge fondamentale nell’affermazione storica dei diritti, saranno resi protagonisti di questo importante momento attraverso la premiazione della Borsa di Studio contro la violenza di genere intitolata ad ―Adriana Maria Tamburrini‖. Il progetto gode del sostegno di Ambiente e Salute Srl con il contributo della Farmacia Comunale di Sora in riconoscimento del valore storico-culturale del progetto. L’appuntamento è venerdì 8 marzo 2024, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Cesare Baronio di Sora. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare. Nei giorni successivi, il Palazzo della Cultura ospiterà la mostra fotografica dedicata al Movimento Locale delle Donne. L’Università popolare di Sora – APS, con il patrocinio del Comune di Sora, presenta la mostra ―Partire partirò…partir bisogna – Società ed emigrazione a Sora tra Ottocento e Novecento‖. La mostra illustra il risultato della seconda ricerca svolta dal gruppo archivistico guidato dalla prof.ssa Anna Pizzuti, dedicata all’emigrazione, uno dei tratti più peculiari e caratteristici della storia italiana contemporanea e che ha interessato in maniera significativa anche il nostro territorio. Il percorso espositivo copre due periodi: quello della ―grande emigrazione‖ o ―emigrazione storica‖, che va dalla fine del 1800 all’inizio del 1900, e quello, molto meno conosciuto, degli anni Trenta, durante i quali in molti continuarono ancora a partire. Di ciascuno dei due periodi sono stati ricostruiti anche gli aspetti sociali ed economici che dell’emigrazione erano la causa. La ricerca è stata svolta nell’Archivio storico comunale, nell’Archivio storico della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e nell’Archivio di Stato di Frosinone. La mostra resterà aperta dal 9 al 19 marzo 2024, presso il Palazzo della Cultura di Sora, con il seguente orario: mattino, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La mostra sarà accompagnata da due incontri con studiosi del fenomeno: il prof. Michele Ferri, sabato 9 marzo, alle ore 10.00, e la prof.ssa Maria Rosaria Protasi, sabato 16 marzo, alle ore 16.00. Durante il primo incontro, il 9 marzo, sarà proiettato un video sulla storia dell’emigrazione italiana creato dal signor Joe Tucciarone, discendente di un emigrato partito dall’Italia molti anni fa. La proiezione sarà accompagnata dalla lettura delle didascalie in inglese da parte di alunni della classe VD del Liceo Linguistico ―Gioberti di Sora che le hanno tradotte in italiano, guidati dalle professoresse Rita Alonzi, Patricia Venditti, Antonella Rizzo. Sabato 9 marzo 2024, alle ore 15.00, presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale, l’autrice Antonella Riuzzi presenta il suo libro ―Nata nell’88‖, un interessante racconto autobiografico. In programma anche il Mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e modernariato che, come ogni seconda domenica del mese, si svolgerà regolarmente il 10 marzo 2024, in Corso Volsci e Piazza Santa Restituta.

