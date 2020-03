Martina Sperduti (FIg): “Supporto ai Comuni, accogliamo il grido di aiuto dei giovani di Roccasecca (FR)”

In questo momento difficile che l’Italia sta affrontando vogliamo essere al servizio della Patria fornendo proposte concrete – che Forza Italia ha già presentato al Governo – per affrontare l’emergenza coronavirus sia dal punto di visto sanitario che dal punto di vista economico. Per tale motivo ritengo sia giusto e doveroso evidenziare il grido di dolore dei giovani di Roccasecca (FR) che con una missiva hanno espresso al Presidente Conte le loro paure e preoccupazioni. “In qualità di Vice Coordinatore Regionale Forza Italia giovani – afferma Martina Sperduti – lavorerò a stretto contatto con Matteo Conte, di Roccasecca ed esponente di Fig nella nostra provincia, per valutare insieme degli interventi volti al sostegno delle famiglie e delle attività economiche e produttive nel territorio comunale. Le nostre proposte – conclude la Sperduti – saranno inviate a tutti i Sindaci e amministratori comunali ai quale chiederemo di essere ascoltati e di applicare tempestivamente le nostre proposte per agevolare la ripartenza di ogni attività al termine di questa emergenza.

Martina Sperduti Vice coordinatore Regionale FIg

