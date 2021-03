Martina, mamma di 3 figli muore a 27 anni: stroncata da un malore mentre era in attesa del quarto figlio

Muore mentre è in attesa del suo quarto figlio. Martina Barricelli , 27 anni di Merano, era in attesa di Ester. La giovane mamma che avava già 3 figli, aveva chiesto ai suoi genitori di badare agli altri 3 bambini in modo che potesse riposare un pochino la notte visto che si sentiva molto stanca.Durante la notte però ha avvertito un malore e ha chiamato i soccorsi che però purtroppo non hanno potuto fare nulla né per lei né per la bambina. Martina era incinta al settimo mese quando si è sentita male mentre era in casa da sola, con le sue ultime forze ha chiamato un’ambulanza ed è riuscita a trascinarsi fino alla porta dove l’hanno trovata i sanitari in condizioni molto critiche. Subito trasportata in ospedale però la 27enne non ce l’ha fatta ed è morta lungo il tragitto a causa di un arresto cardiaco.In ospedale è stata poi sottoposta a un cesareo d’urgenza nella speranza di poter salvare la vita almeno alla piccola Ester, ma purtroppo anche la bimba non era riuscita a sopravvivere al malore della madre. Martina insegnava pattinaggio artistico alle giovani atlete della società Asm di Merano dopo un trascorso da agonista nell’Ice Club, la sua morta ha sconvolto tutta la comunità. Ora si cerca di capire cosa possa aver causato il malore che l’ha uccisa insieme alla sua bambina.

fonte Leggo – foto archivio