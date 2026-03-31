Martedì Santo: il giorno della verità e del tradimento

DI ANTONIO CRISTIAN TANZILLI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FEDE CATTOLICA.

Il Martedì Santo è uno dei momenti più intensi della Settimana Santa, un giorno in cui la liturgia ci invita a entrare nel cuore del mistero della passione di Gesù Cristo, attraverso parole forti, gesti carichi di significato e rivelazioni che scuotono l’animo.

In questo giorno, il Vangelo ci conduce nel clima carico di tensione che precede la Passione. Gesù si trova ancora a Gerusalemme, nel tempio, dove continua a insegnare e a confrontarsi con i capi del popolo. Ma è soprattutto durante l’ultima cena anticipata nei racconti evangelici che emerge uno dei momenti più drammatici: l’annuncio del tradimento.

Gesù, profondamente turbato, rivela che uno dei suoi discepoli lo tradirà. È un momento di silenzio, di smarrimento, di domande. Tra i Dodici, nessuno riesce a credere che uno di loro possa compiere un gesto così grave. Eppure, è proprio Giuda Iscariota a incarnare il mistero del peccato e della fragilità umana. Il suo tradimento non è solo un fatto storico, ma un richiamo per ciascuno di noi: quante volte, anche inconsapevolmente, tradiamo il bene?

Accanto a questa figura, emerge anche quella di Pietro, che con sincerità promette fedeltà assoluta, ma che Gesù ammonisce: prima del canto del gallo, lo rinnegherà tre volte. È un altro segno della debolezza umana, ma anche della possibilità di redenzione.

Il Martedì Santo ci invita quindi a guardarci dentro. È il giorno della verità: verità su Dio, che si dona completamente, e verità sull’uomo, fragile e spesso incoerente. Ma è anche un giorno di speranza, perché lo sguardo di Cristo non condanna, ma chiama alla conversione.

In questo cammino verso la Pasqua, il Martedì Santo ci chiede di fermarci, riflettere e prepararci interiormente. Non è solo memoria di un evento passato, ma un invito attuale a scegliere da che parte stare: con la luce della fedeltà o con l’ombra del tradimento.