Martedì breve rimonta anticiclonica, poi tra mercoledì e giovedì fronte freddo con rovesci e temporali anche forti

Il mese di aprile continuerà a mostrarsi molto dinamico anche dopo le festività pasquali, non avremo più a che fare con le irruzioni di matrice artica ma arriveranno quelle polari. Sarà sempre aria fredda ma di matrice oceanica nord atlantica quindi non freddissima e sicuramente più umida. Il vortice che ce la porterà in Italia si trova ancora a ovest del Regno Unito ma nell’arco dei prossimi giorni traslerà rapidamente verso levante posizionandosi sull’Inghilterra entro mercoledì. A quel punto un intenso fronte perturbato sarà pronto a fare il suo ingresso sulla Penisola e a portare il suo carico di piogge e di temporali.

La perturbazione sarà preceduta da un richiamo di aria calda nord africana che gonfierà temporaneamente l’anticiclone omonimo facendolo scivolare velocemente sulle regioni del Sud e su parte del Centro dove avremo un sensibile aumento delle temperature. Un pochino di caldo visto che si potranno toccare valori di 24/25°C o persino Superiori sulla Sicilia che sta attraversando giornate praticamente invernali ma che saranno il segnale di un cambiamento del tempo.

Secondo le analisi dei modelli la perturbazione interesserà prevalentemente le regioni settentrionali anticipandosi martedì con qualche primo addensamento ma con piogge e temporali che arriveranno solo nella seconda parte del mercoledì, entro sera. Dato che il contrasto termico con l’aria più mite preesistente sarà notevole, saranno possibili anche fenomeni intensi e localmente accompagnati da grandinate. L’instabilità interesserà anche le regioni centrali ma non prima di giovedì quando una parte del Nord sarà ancora sotto la pioggia. Il Sud potrà risentire di una certa instabilità tra il 13 e il 14 e sarà accompagnata anche da una discesa delle temperature dopo la temporanea impennata di mercoledì e giovedì.

Al seguito di questa perturbazione la situazione si fa più ingarbugliata ma i modelli propendono per altri impulsi freddi nord atlantici in grado di stimolare una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo, quindi altra pioggia ma con un’evoluzione sicuramente da confermare nei prossimi aggiornamenti. ( 3b meteo)