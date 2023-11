Marketing digitale: Frosinone, da Poste Italiane un corso per professionisti e piccole imprese

Il relatore illustrerà gli strumenti a disposizione degli operatori economici e risponderà ai quesiti dei partecipanti.

Gli strumenti a disposizione degli operatori economici di Frosinone e provincia per definire la propria strategia di marketing digitale. È il tema del nuovo webinar di educazione digitale proposto da Poste Italiane e dedicato ai professionisti e alle piccole Imprese del territorio.

Mercoledì 29 novembre, a partire dalle ore 17:00, infatti, si svolgerà in diretta la sessione dal titolo “Digital Marketing: una guida per Professionisti e Piccole Imprese”, nel corso della quale Michele Carluccio, Senior Manager di Digital Sales & Marketing in Poste Italiane, illustrerà gli strumenti a disposizione degli operatori economici per definire la propria strategia digitale.

Il nuovo appuntamento è completamente gratuito e, per partecipare e presentare le domande via chat al relatore, basterà seguire il link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-digital-marketing-guida.html.

Gli sviluppi tecnologici e l’ampliarsi dei canali comunicativi hanno fatto assumere al digital marketing un ruolo sempre più centrale nelle strategie aziendali. Rispetto ai canali pubblicitari tradizionali, le piattaforme digitali offrono la possibilità di identificare in modo preciso il proprio target di riferimento per creare contenuti personalizzati e coinvolgere gli utenti in modo interattivo.

Al centro della strategia di comunicazione c’è il Cliente: analizzare il contesto, conoscere i suoi bisogni, creare contenuti coerenti con l’immagine del brand consente di attirare il giusto target e mantenere l’interesse attivo nel tempo. Poter monitorare e analizzare ogni aspetto delle campagne in tempo reale, numero di visualizzazioni, tempo di navigazione e gestione del carrello, permette di adattare costantemente le strategie comunicative e massimizzare le conversioni.

Per queste ragioni strutturare una strategia di digital marketing richiede un approccio multicanale coordinato, che parta dal dato per andare a identificare quali canali funzionano meglio nelle diverse fasi del funnel di acquisto e fidelizzazione degli utenti.

COMUNICATO STAMPA