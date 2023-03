Marito e moglie trovati morti in casa

Un uomo e una donna, lui 59 anni e lei 53 anni, marito e moglie, sono stati ritrovati morti nell’abitazione in cui vivevano, nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Sul posto ci sono i carabinieri.La coppia è stata trovata morta nella propria abitazione. A quanto si apprende a chiamare i carabinieri sarebbe stato il fratello dell’uomo preoccupato perché non lo sentiva da qualche ora. La tragedia è stata scoperta in serata in un casolare della contrada Canali. Lui 59 anni e lei 53, entrambi, portano addosso i segni della morte violenta. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo, della sezione Rilievi e della compagnia di San Vito dei Normanni. Entrambi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco.A dare l’allarme il fratello dell’uomo che dopo non averlo incontrato, come di consueto, al bar è andato a trovarlo a casa. Bussando non ha ricevuto risposta e per questo ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto il pubblico ministero della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio. (Leggo) – foto archivio

