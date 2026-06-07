Mario Borza nominato Coordinatore dei presidi territoriali di collegamento transfrontaliero

Evoluzione e Libertà espande i propri orizzonti internazionali affidando un ruolo di primo piano a Mario Borza. Già consigliere comunale di Casalvieri (in Provincia di Frosinone) e Responsabile per il partito per la Valcomino e il sud della Provincia di Frosinone, Borza è stato nominato Coordinatore dei presidi territoriali di collegamento transfrontaliero.
L’ufficializzazione è arrivata direttamente dal Presidente Nazionale, Mirko Greco, e dal Segretario Nazionale, Giuseppe Basile. Con questo incarico, Borza assumerà la gestione coordinata delle attività all’estero, con un focus specifico e deleghe dedicate a Stati Uniti, Canada e Irlanda.
Questo riconoscimento non solo premia il costante e proficuo lavoro svolto sul territorio ciociaro, ma segna anche un passo decisivo per il partito, pronto a rafforzare il legame con le comunità di connazionali all’estero.
Mario Borza, imprenditore con solida esperienza in ambito della ristorazione e commercializzazione dei prodotti made in Italy. Amministratore di diverse aziende con sede a Dublino, in Irlanda, e consulente commerciale di un’importante azienda e-commerce con sede ad Alatri.
Di seguito le dichiarazioni di Mario Borza:
La nostra missione è far sentire i connazionali all’estero parte integrante di una grande e solida famiglia. Vogliamo stare concretamente in mezzo alla gente, ascoltando le loro necessità con programmi seri e strutturati.
In sinergia con l’associazione Itale, il nostro obiettivo prioritario di Evoluzione e Libertà sarà quello di promuovere, tutelare e far riscoprire la lingua e la cultura italiana, valorizzando le radici storiche. Vogliamo spingere i figli e i nipoti dei nostri emigrati a tornare in Italia per visitare e riscoprire i luoghi d’origine dei loro nonni e bisnonni. Le nostre porte sono aperte a chiunque voglia condividere questo percorso, aprendo nuove sedi territoriali del movimento all’estero e restituendo centralità alla nostra comunità globale.