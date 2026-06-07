Mario Borza nominato Coordinatore dei presidi territoriali di collegamento transfrontaliero

Evoluzione e Libertà espande i propri orizzonti internazionali affidando un ruolo di primo piano a Mario Borza. Già consigliere comunale di Casalvieri (in Provincia di Frosinone) e Responsabile per il partito per la Valcomino e il sud della Provincia di Frosinone, Borza è stato nominato Coordinatore dei presidi territoriali di collegamento transfrontaliero.

L’ufficializzazione è arrivata direttamente dal Presidente Nazionale, Mirko Greco, e dal Segretario Nazionale, Giuseppe Basile. Con questo incarico, Borza assumerà la gestione coordinata delle attività all’estero, con un focus specifico e deleghe dedicate a Stati Uniti, Canada e Irlanda.

Questo riconoscimento non solo premia il costante e proficuo lavoro svolto sul territorio ciociaro, ma segna anche un passo decisivo per il partito, pronto a rafforzare il legame con le comunità di connazionali all’estero.

Mario Borza, imprenditore con solida esperienza in ambito della ristorazione e commercializzazione dei prodotti made in Italy. Amministratore di diverse aziende con sede a Dublino, in Irlanda, e consulente commerciale di un’importante azienda e-commerce con sede ad Alatri.

Di seguito le dichiarazioni di Mario Borza: