Mario Abbruzzese sotto i riflettori: da candidato a sindaco a consulente ministeriale

POLITICA – Torna a far discutere Mario Abbruzzese, ex presidente del Consiglio regionale del Lazio e figura di spicco del centrodestra cassinate, oggi consulente del Ministero del Lavoro. Ma il suo curriculum, e soprattutto il suo passato giudiziario, attirano l’attenzione dei media nazionali.

Mario Abbruzzese, volto noto della politica laziale, è di nuovo al centro della scena mediatica. Il motivo è la sua nomina, avvenuta il 20 febbraio scorso, a consulente del Ministero del Lavoro, incarico che prevede un compenso annuo di 40 mila euro. A riportarlo è “Il Fatto Quotidiano”, che ha acceso i riflettori su una figura da tempo controversa.

Già candidato sindaco di Cassino, ex consigliere comunale e per un mandato presidente del Consiglio regionale del Lazio, Abbruzzese non è nuovo alle cronache. Sotto la lente dei giornalisti è finita una condanna della Corte dei Conti, che nel 2017 lo ha obbligato, in via definitiva, a risarcire 183.243 euro alla Regione Lazio per aver avallato un incarico da oltre 600 mila euro ritenuto “fantasma”, affidato a Claudio Mercadante tra il 2010 e il 2012.

Nonostante ciò, la legge non gli impedisce di accedere a incarichi pubblici, dal momento che la sua non è una condanna penale. Prosciolto da un’accusa di truffa nel 2022 e scagionato per abuso d’ufficio già nel 2014, Abbruzzese può continuare il suo percorso istituzionale, oggi come consulente per le relazioni istituzionali al fianco della ministra Maria Elvira Calderone e del sottosegretario leghista Claudio Durigon.

Un altro dettaglio sottolineato dal quotidiano diretto da Marco Travaglio ha sollevato ulteriore curiosità: nonostante una carriera politica ultra-trentennale, a 67 anni Abbruzzese risulta ancora laureando in Economia.

Oggi ricopre anche il ruolo di responsabile organizzativo della Lega nel Lazio, segno di un attivismo politico che non accenna a diminuire, tra incarichi istituzionali e un passato che continua a far parlare di sé.