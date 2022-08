Marino Fardelli ieri a Isola del Liri per la presentazione del suo libro “Sulla Terra Rossa”

Il sindaco Massimiliano Quadrini: “Un onore ospitare a Isola del Liri il Difensore Civico del Lazio. Grande il suo impegno verso le comunità, un esempio da seguire”Ieri pomeriggio presso la Biblioteca Comunale Modesto Galante il Sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini, unitamente agli assessori Laura Palleschi e Massimo D’Orazio ed alcuni consiglieri comunali, ha accolto l’Onorevole Marino Fardelli che è stato ospite della città delle cascate per presentare il suo libro “Sulla Terra Rossa – piccolo diario di viaggio di un Difensore Civico in Camerun”.Dialogando con Riziero Capuano, l’onorevole Fardelli ha raccontato il suo viaggio in Camerun, un paese ricco di contraddizioni ma dove le persone sono speciali, sempre propense a sostenere l’altro. È stata occasione per parlare di comunità, di fratellanza e di impegno delle Istituzioni. È stata occasione anche per illustrare ai cittadini il ruolo e le funzioni del Difensore Civico del Lazio. “Ringrazio Marino Fardelli per aver portato la sua testimonianza anche a Isola del Liri – commenta il sindaco Massimiliano Quadrini – Il suo libro è un’apertura verso il mondo che è fatto di persone e di storie. Spesso si commette l’errore di pensare che certe vicende non ci riguardino, ma non è così. I punti di contatto tra le diverse realtà ci sono e confrontarsi, cercare di capire l’altro oltre noi, può far crescere. La nostra città è aperta al dialogo, al confronto – dice ancora il sindaco – e ieri grazie all’amico Marino che ringrazio ancora una volta, Isola del Liri ha confermato questo slancio verso il prossimo. Il suo impegno e la sua dedizione come Difensore Civico è una garanzia per i cittadini che devono potersi fidare delle Istituzioni”.

COMUNICATO STAMPA