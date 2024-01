Maria Lucia Belli – Pres. GN MSGC: “Politica del fare, un plauso a Maura”

Ieri si é svolto il convegno per la presentazione della proposta di legge “prevenzione dei dissesti idrogeologici dei movimenti franosi” . Il primo firmatario è il consigliere regionale onorevole Daniele Maura, ha fatto si che la sua idea fosse giustamente di dominio pubblico, in quanto questo è un problema che affligge i nostri territori, soprattutto Monte San Giovanni Campano ove sono presenti tre frane importanti. Si spera in una risoluzione della problematica. L’attenzione al paesaggio naturale dal parte del consigliere Maura é da sempre un fiore all’occhiello e di esempio per tutti.

Maria Lucia Belli -Pres. GN MSGC

COMUNICATO STAMPA