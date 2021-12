Maria Lucia Belli (Fare Verde Giovani Frosinone): “No ai botti, si ai biscotti”

Ormai è diventato lo slogan che mi accompagna da diversi anni. Una campagna di sensibilizzazione rivolta ai 91 comuni della provincia di Frosinone, affinché vietino i botti in vista del capodanno, soprattutto in prossimità di centri storici e aree verdi. Mancano poche ore, potremmo dire, e accoglieremo il nuovo anno con la solita speranza che sia migliore di questo. Non vogliamo di certo ricordare fin da subito qualche cattiva esperienza che può arrecare danni a cose e persone. I botti devono essere vietati per i seguenti motivi: – i nostri amici a quattro zampe rischiano la loro vita perché possono spaventarsi e morire di infarto, possono scappare e perdersi, possono restare traumatizzati e impauriti. Restate a casa con loro! – i bambini potrebbero farsi male, perdere l’uso delle dita o anche della vista, stessa cosa per le persone. – danni all’ambiente soprattuto a livello di inquinamento ambientale, atmosferico e acustico. -danni alla fauna presente nei boschi e in particolar modo per gli uccelli le cui rotte migratorie saranno compromesse. Esiste la possibilità di detonare fuochi d’artificio silenziosi e belli a vedersi, più consoni al divertimento e al rispetto della natura. Sperando che in molti ascoltino questo semplice appello, auguro un buon Anno Nuovo.

COMUNICATO STAMPA Maria Lucia Belli Responsabile Provinciale Fare Verde Frosinone- gruppo giovani e gruppo tutela animali.

