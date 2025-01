Maresciallo delle Finanza suicida all’aeroporto di Pratica di Mare, il corpo trovato negli alloggi. Aveva 24 anni

Un maresciallo della Guardia di Finanza è morto suicida all’aeroporto militare di Pratica di Mare nella mattina di lunedì 13 gennaio. Originario di Bari, G.B. aveva 24 anni e si sarebbe tolto la vita sparandosi alla tempia con la pistola d’ordinanza in una camera riservata agli alloggi dei militari. Il gesto è stato collegato ad aspetti personali, ma le motivazioni restano ancora sconosciute. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando di Pomezia, che hanno avviato i rilievi e disposto un’autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata per chiarire le cause del decesso.Il maresciallo era stato assegnato al Centro di Aviazione della Guardia di Finanza dal 16 dicembre 2024. Questo è il quarto suicidio registrato in poco più di un mese nella provincia. L’episodio ha riacceso il dibattito sul suicidio. Fonte leggo.it – foto archivio

