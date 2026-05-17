Marco Serapiglia nominato Responsabile organizzazione Regione Lazio

Prosegue il percorso di crescita di Evoluzione e Libertà. I vertici del partito, nelle figure del Segretario Nazionale Giuseppe Basile e del Presidente Mirko Greco, hanno affidato a Marco Serapiglia la guida del dipartimento organizzativo della Regione Lazio. La nomina mira a ottimizzare la gestione delle attività regionali e a consolidare la rete del movimento.

Nel ricevere l’incarico con profonda determinazione, Marco Serapiglia ha dichiarato:

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Presidente Mirko Greco e al Segretario Nazionale Giuseppe Basile per avermi coinvolto nel progetto di Evoluzione e Libertà. Sono entusiasta di far parte di questo nuovo movimento politico: una realtà dinamica che pone al centro la difesa della libertà come principio inalienabile dei popoli. Ispirandoci ai valori cristiani e cattolici, ci impegneremo con vigore nella tutela della vita in ogni sua forma. Sono pronto a dare il mio massimo contributo per la crescita di questa visione.