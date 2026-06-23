Marco scomparso a Copenaghen: ore d’ansia per la famiglia

Sono ore di forte preoccupazione per la sorte di Marco Falanga, 35 anni, originario del Frusinate, scomparso da alcuni giorni a Copenaghen, dove si era recato dopo aver risposto a un annuncio di lavoro.Secondo quanto ricostruito dai familiari, il giovane era atterrato nella capitale danese venerdì scorso e aveva mantenuto i contatti con la madre fino alla serata dello stesso giorno. L’ultimo messaggio risale intorno alle 21, quando Marco avrebbe confermato di trovarsi in città e di essere in procinto di sistemarsi in un ostello.

Da quel momento, però, ogni comunicazione si è interrotta. I tentativi di contattarlo sono risultati vani e il telefono è diventato irraggiungibile, facendo scattare l’allarme tra parenti e amici. La famiglia ha immediatamente avviato le ricerche, coinvolgendo le autorità locali e presentando una denuncia di scomparsa.

Le verifiche effettuate avrebbero portato all’individuazione dell’ostello in cui Marco aveva trovato alloggio, situato nei pressi dell’area portuale di Sydhavn. Nella stanza sarebbero stati rinvenuti alcuni effetti personali del giovane, elemento che ha ulteriormente alimentato l’apprensione dei familiari.

Le forze dell’ordine danesi stanno portando avanti gli accertamenti per ricostruire gli ultimi spostamenti del 35enne e comprendere cosa possa essere accaduto dopo il suo arrivo in città. Nel frattempo, parenti e amici continuano a lanciare appelli attraverso i social network, chiedendo a chiunque abbia informazioni utili di contattare immediatamente le autorità. La speranza resta quella di ritrovare Marco sano e salvo e di riportarlo presto all’abbraccio dei suoi cari.