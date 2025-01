Marco Galli Progetto Amici di Avviso Pubblico: “Emozionato per l’appuntamento del 22 gennaio a Cassino”

Sono davvero emozionato per l’appuntamento del 22 gennaio a Cassino.

Un evento che va ben oltre il dibattito interessante che è previsto nell’occasione, perché rappresenta un’indicazione chiara in direzione di una gestione trasparente della cosa pubblica e per la legalità in questa provincia.

Ringrazio per questo “Avviso Pubblico” nella persona del Presidente Nazionale Roberto Montà, da sempre impegnato nel contrasto all’illegalità e nella formazione di amministratori consapevoli; l’amico e Sindaco di Cassino Enzo Salera, che ha voluto con forza fornire un segnale per la legalità; i sindaci di Paliano, Piglio e Falvaterra che hanno condiviso questo percorso virtuoso e in ultimo, non per importanza, il Presidente Pietro Grasso che ho avuto il piacere di conoscere personalmente apprezzandone l’umiltà e la competenza.

Un uomo che ha dato lustro alla Magistratura e che ha saputo interpretare nel modo migliore, nell’assoluto rispetto dei principi costituzionali, il suo ruolo politico e istituzionale.

Sarà l’occasione di festeggiare l’adesione di questi comuni ad Avviso Pubblico e alla Carta d’Intenti, il codice etico a cui potranno attingere a piene mani per prevenire e contrastare i fenomeni illegali.

Un bel segnale per la provincia di Frosinone e spero che tanti altri comuni vogliano aderire ad Avviso Pubblico, anche per riavvicinare i cittadini alle istituzioni in un momento difficile per la storia di questo Paese.

Comunicato stampa Marco Galli Progetto Amici di Avviso Pubblico

