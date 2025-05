Marco Gabrielli presente alla Deruta/Castellone

Parte dall’Umbria il Secondo Appuntamento del Campionato Italiano Velocità in Salita con la DERUTA – CASTELLONE gara dalla doppia Validità anche (Campionato Europeo Velocità in Salita).

Al via Marco Gabrielli portacolori del Moto Club Deruta e Noaltc.

Ecco le dichiarazioni alla vigilia della gara:

Siamo al via della seconda gara di campionato con molta più fiducia e con la consapevolezza che possiamo essere competitivi.

Storicamente questo è un tracciato su cui ho faticato molto per limare qualcosa sul tempo ma con il nuovo mezzo e la convinzione dopo i risultati ottenuti a Spoleto punto a far bene in quella che per me è ormai la mia nuova gara di casa.

DRCSportManagement.it

📷 Alessandra Depierreux

COMUNICATO STAMPA