Marco Gabrielli al via della SPOLETO FORCA di CERRO

IL centauro Marco Gabrielli portacolori del Moto Club Deruta e del team Noaltc si appresta a salire sulla Nuova Honda CBR 600 in terra Umbra.

Ecco le sue aspettative:

Arriviamo alla prima tappa abbastanza fiduciosi dopo le prove che abbiamo effettuato nella pausa invernale…

Se il tempo ce lo permetterà sfrutteremo la giornata di venerdì per provare qualche soluzione per il set up della moto, dovremo essere bravi a farlo anche nel minor tempo possibile poiché la giornata di domenica partirà con la qualifica e poi con 4 gare quindi dovremmo essere subito pronti ad esprimere il massimo del potenziale…

Partirò un po’ meno conservativo rispetto agli scorsi anni con l’obiettivo di migliorare il tempo dello scorso anno e puntare ad un buon risultato sia nella classifica del campionato italiano sia nel campionato europeo, sarà importantissimo essere concentrati e non commettere errori.

Drcsportmanagement & SMRacingMedia