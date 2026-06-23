Marco Falanga è vivo: la telefonata che riaccende la speranza

Si chiude con un importante sviluppo il caso di Marco Falanga, il giovane scomparso nei giorni scorsi a Copenaghen. Intorno alle ore 17, infatti, il ragazzo è riuscito a mettersi in contatto con la propria famiglia, rassicurando i suoi cari sulle sue condizioni di salute.

Secondo le prime informazioni emerse, Marco avrebbe utilizzato il cellulare di alcuni connazionali italiani presenti nella capitale danese per effettuare la chiamata. Il giovane avrebbe riferito di stare bene e di essere stato vittima di una rapina, circostanza che potrebbe aver contribuito alla sua improvvisa irreperibilità.

Durante il colloquio telefonico, Marco avrebbe inoltre chiesto al padre di raggiungerlo in Danimarca, con l’intenzione di fare ritorno insieme in Italia nelle prossime ore.

La notizia ha immediatamente portato sollievo tra familiari, amici e tutte le persone che in questi giorni avevano seguito con apprensione la vicenda, condividendo appelli e messaggi sui social nella speranza di ritrovare il giovane.

Resta ora da chiarire nel dettaglio quanto accaduto durante la sua permanenza a Copenaghen, ma l’aspetto più importante è che Marco sia stato ritrovato vivo e in buone condizioni, mettendo fine a ore di forte preoccupazione.