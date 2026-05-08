MARCHIO DE.CO. PER LA SFOGLIATELLA ROCCASECCANA

Il Sindaco Sacco: “Un marchio che è anche un invito: Roccasecca è bella e buona”

La sfogliatella roccaseccana è ufficialmente un prodotto a marchio De.Co:, denominazione comunale d’origine che ne certifica la qualità e la tipicità. La sfogliatella, il cui iter di riconoscimento De.Co. si è completato nell’ultimo periodo, affianca il broccoletto roccaseccano e la frionza roccaseccana, la minestra realizzata proprio con il broccoletto che già hanno ottenuto il marchio. Realizzata con ricotta, cannella, limone e cioccolato e raccolta in un involucro di sfoglia e zucchero, la sfogliatella roccaseccana è una vera bontà per il palato. Si tratta di un dolce che fa parte della tradizione locale, ancora realizzato in tante famiglie del territorio e in alcune attività commerciali che hanno ottenuto il marchio De.Co. da apporre alle loro vetrine: Sabot Bakery Café, Pizzaart e il Vecchio Frantoio. “Continuiamo nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – la sfogliatella è una vera eccellenza della nostra cucina, un dolce buonissimo che rimanda alle nostre antiche usanze, fatte di prodotti genuini, manualità, tempo. Con il marchio De.Co. ci proponiamo proprio questo obiettivo: salvaguardare l’eccellenza e la tipicità come valore aggiunto per la nostra città. Un marchio che è anche un invito: venite a Roccasecca, città bellissima, ricca di luoghi da visitare, ma anche di prodotti da gustare. Insomma, Roccasecca è bella e buona”