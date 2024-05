Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, Ciacciarelli: “Garantire la tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”

È stata approvata in Giunta Regionale l’autorizzazione all’utilizzo di fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili ERP dell’Ater Provincia di Viterbo.

“Attraverso l’autorizzazione, deliberata in Giunta Regionale, all’utilizzo dei proventi dalle alienazioni per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater della Provincia di Viterbo, consentiamo di dare una importante risposta ad un’esigenza fortemente sentita dall’azienda territoriale e che trova un oggettivo riscontro nello stato in cui si trovano numerosi immobili, bisognosi di interventi urgenti.

Con tale provvedimento infatti consentiamo l’utilizzo di risorse per un importo di circa 750 mila euro, un intervento che risponde ai bisogni di un intero territorio e che ridarà dignità ad un importante patrimonio edilizio.

Grazie al Presidente Rocca e l’Intera Giunta Regionale per aver condiviso tale importante decisione.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA