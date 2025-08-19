Manutenzione stradale lungo la SS 690 Sora – Avezzano: previste modifiche alla circolazione

L’Anas ha annunciato un nuovo intervento di manutenzione lungo la strada statale SS 690 Sora-Avezzano, che comporterà temporanee modifiche alla viabilità nelle prossime settimane. L’ordinanza prevede due distinti periodi di lavorazione:

dal 25 al 29 agosto 2025 , con orario 07:30 – 16:30;

, con orario 07:30 – 16:30; dal 1° al 5 settembre 2025, sempre nella stessa fascia oraria.

Durante le operazioni, la circolazione subirà restringimenti e limitazioni, necessari per garantire la sicurezza sia degli automobilisti sia del personale impegnato nei lavori. Le misure sono ritenute fondamentali per ridurre i rischi di incidenti in un tratto stradale che, seppur temporaneamente, presenterà carreggiate ridotte.

Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, che sarà installata e mantenuta in efficienza dall’impresa appaltatrice per tutta la durata degli interventi.

L’obiettivo degli interventi è migliorare le condizioni della statale, garantendo maggiore sicurezza e fluidità al traffico in uno dei collegamenti più importanti tra la Marsica e il Frusinate.

