Manuela Spiriti nuova responsabile di Azzurro Donna, i complimenti di Gianluca Quadrini

Nominata nuova responsabile di Azzurro donna per il comprensorio di Colle San Magno e Roccasecca, i complimenti a Manuela Spiriti da parte del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini – “una donna capace, dinamica che saprà, attraverso la sua esperienza, rispondere a pieno alle esigenze del territorio. Abbiamo bisogno di persone come la Spiriti per rilanciare il livello della politica nelle nostre zone. Ancora complimenti.” Cosi in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

