Manuel morto a 26 anni per un infarto improvviso in casa: la scoperta choc della compagna

Un giovane di 26 anni è morto a Ilbono, in provincia di Nuoro, per un infarto improvviso avuto in casa. Si chiamava Manuel Deiana e lavorava come stagionale in un’azienda del posto. A scoprire il corpo senza vita del ragazzo, giovedì mattina, è stata la compagna che viveva con lui. La ragazza ha subito chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione dei sanitari sono stati inutili. Come riporta l’Unione Sarda, era stato allertato anche l’elicottero dell’Areus che, però, non si è neppure sollevato in volo perché il medico intervenuto ha dichiarato il decesso del giovane. (Leggo)

