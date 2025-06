Manuel Mastracci torna a Vincere

In terra bergamasca ( Piazzatorre) va in scena il TRIAL MASTER BETA, assente in questa zona dal 2023 organizzato dal Motoclub Bergamo TZ Trial.

La location ideale per questo tipo di gare con Radici,terreno friabile, Pietre e un torrente l’ideale per il Trial.

Si sono dati appuntamento in 130 tra cui numerosi minitrialisti il percorso ha subito un allungamento di 30 minuti.

Al via il nostro Manuel Mastracci ( MotoClubSarahProject) vincitore dopo la sfortuna delle ultime Gare.

Ecco il suo commento:

Ciao caro sì… allora fortunatamente ho fatto una bellissima gara già dal primo giro mi sentivo carico concentratissimo ed ho continuato fino alla fine con il mio minder al mio fianco.. ho fatto una gara molto sostenuta abbastanza soddisfatto del mio risultato con una gradita vittoria finalmente dopo un periodo di vari problemi…

Si conclude qui la prima parte del Trofeo 2025.

Una pausa di qualche mese prima del “Betaday”, in programma il prossimo 5 Ottobre, prova che sarà caratterizzata anche da molti eventi collaterali e la presenza dei top rider della casa fiorentina.

Drcsportmanagement.it