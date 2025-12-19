“Manovra di Bilancio, Rocca: ‘Passo Decisivo verso la Zona Franca Doganale per il Basso Lazio'”

admin
rocca lazio ...
Share on Tumblr

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione in Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento che avvia il percorso verso l’istituzione della Zona Franca Doganale nel Basso Lazio.

Questo risultato è frutto dell’impegno e del lavoro del senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio, che ha seguito con determinazione un percorso parlamentare complesso e strategico per il futuro dei territori di Latina e Frosinone.

Questo passaggio va nella direzione del lavoro che stiamo portando avanti come Regione Lazio per offrire ai territori strumenti concreti di sviluppo, capaci di rafforzare la competitività del sistema produttivo e attrarre nuovi investimenti.

La combinazione tra Zona Logistica Semplificata e Zona Franca Doganale rappresenta un’opportunità strategica per le province di Latina e Frosinone, che per troppo tempo hanno scontato uno squilibrio rispetto ad altre aree del Paese. Oggi quel divario può essere colmato.

Accolgo con favore l’impegno del Parlamento e del Governo su un percorso normativo serio, coerente con il quadro europeo e orientato alla crescita. Il Basso Lazio ha le potenzialità per diventare un nodo logistico e industriale di rilievo, capace di sostenere l’export e creare occupazione di qualità.

La Regione Lazio continuerà a fare la propria parte, lavorando in sinergia con il Governo e con il Parlamento, affinché questa misura arrivi rapidamente a compimento e produca benefici concreti per le imprese e per i cittadini».

Così, in una nota, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

 

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *