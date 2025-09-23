Manomette dispositivo antistalking: denunciato un uomo

Nella giornata di sabato 20 settembre, la Polizia di Stato, rintracciava, nella parte bassa del capoluogo un uomo, che aveva manomesso il dispositivo elettronico antislalking a lui applicato.Alla vista degli agenti delle Volanti della Questura, il soggetto tentava una breve quanto inutile fuga, in quanto nel giro di breve veniva raggiunto e bloccato.

Per l’uomo scattava la denuncia.Inoltre allo stesso, proprio nella giornata precedente, ossia il 19 settembre, personale della Squadra Mobile aveva notificato l’Ordinanza di sostituzione di misura cautelare di divieto di dimora in un paese dell’hinterland del capoluogo, con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Frosinone con la prescrizione di rimanere all’interno dell’abitazione in orario compreso dalle ore 21.00 alle successive ore 7.00. La misura si è resa necessaria dopo che lo stesso aveva reciso il braccialetto elettronico, per sottrarsi ai controlli, raggiungendo la parte offesa in un paese confinate con Frosinone.

Foto archivio