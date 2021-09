Maneskin, Victoria De Angelis infiamma il palco suonando a seno nudo: a Vienna lo show è bollente

I Maneskin amano provocare e Victoria De Angelis ha scelto per l’ultimo concerto a Vienna un outfit bollente: a seno scoperto sul palco mentre suona. Anche il frontman Damiano David è apparso mezzo nudo, sexy e scatenato al Nova Rock Festival che si è tenuto nella capitale austriaca ieri sera. Un altro show hot per la band che canta il brano trasgressivo “Slave” e ha raggiunto un successo internazionale.Le immagini circolano sui social e sul web attirando l’attenzione dei fan e non solo. Per la bassista niente reggiseno, solo una maglietta di rete spèra pantaloni di pelle nera. Non è mancata la simulazione di un rapporto sessuale. Nello show in Belgio aveva coperto i capezzoli con del nastro adesivo.Intanto, l’ascesa del gruppo che ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision è inarrestabile. I ventenni sono stati anche scelti come testimonial di Gucci, ma le provocazioni si fanno senza vestiti.

fonte leggo.it