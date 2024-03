Mancanza di parcheggi per i lavoratori all’ospedale di Sora, cresce la protesta, Cisl Fp Gaetani: «Situazione insostenibile, necessario intervenire»

Un’area di parcheggio dedicata ai dipendenti dell’ospedale di Sora. Il responsabile della sanità pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani torna su un argomento che sta suscitando forti proteste tra le lavoratrici e i lavoratori del presidio sanitario di Sora. Le difficoltà scaturiscono dalla mancanza di posti auto dedicati ai dipendenti che portano, inevitabilmente, i lavoratori a non avere zone dedicate. Per questo motivo è stata inviata una nota al Commissario Straordinario dell’Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti, al direttore sanitario del Polo C di Sora.

«Nella lettera che ho trasmesso – ha spiegato il Responsabile della sanità pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani – ho rappresentato il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori del presidio sanitario di Sora. Problematiche su cui siamo già intervenuti da tempo e sulle quali erano stati presi impegni nel 2020 ma che è stata poi sospesa a causa dell’emergenza pandemica del Covid. Ad oggi non risulta avviata alcuna procedura di valutazione sulla fattibilità, restando invariati i disagi per i lavoratori nel trovare facilmente posti auto. A questa situazione si aggiunge che, da pochi mesi, i lavoratori del presidio di Sora, come poi anche gli utenti, sono bersagliati implacabilmente da multe erogate dalla polizia municipale, in assenza di definite strisce a terra per i parcheggi e segnaletiche. L’attuale situazione di disagio lascia non poche perplessità di come sia possibile che in un’area con destinazione d’uso privata, delimitata e con ingresso unico ad inizio rampa, con la sbarra e postazione di portierato predisposta non sia attiva, lasciando che intervenga la Polizia municipale ad erogare contravvenzioni su un’area di fatto privata e comunque non urbanizzata. Per questo motivo abbiamo chiesto al commissario dell’Asl di Frosinone di voler considerare la possibilità di riattivare la procedura finalizzata a dare ai lavoratori del presidio di Sora un’area parcheggio privato con ingresso esclusivo automatizzato con attivazione per mezzo del badge e di creare delle aree parcheggio per gli utenti, provviste di strisce a terra ed opportuna segnaletica, come poi creati negli altri presidi aziendali».

COMUNICATO STAMPA

Correlati