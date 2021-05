MAMMA, TI RICORDI DI ME? il libro di Mara Venier nelle librerie e negli store digitali

Vedere sbiadire i ricordi, i sentimenti, la memoria di coloro che amiamo, vederli lentamente estraniarsi dalla realtà e sentirci in questo modo tagliati crudelmente fuori dal loro mondo è forse una delle esperienze più dure che possano capitarci, perché ci costringe a fare i conti con un dolore lento e inesorabile, che giorno dopo giorno diventa sempre più cocente. Mara Venier, in questo libro sugli ultimi anni di sua madre, malata di Alzheimer, ci racconta di diagnosi, di ospedali, di badanti, di cosa significa assistere un genitore che non è più autosufficiente eppure non se ne rende conto, e ripercorre nello stesso tempo i ricordi di una vita, da quando, bambina, passava interi pomeriggi al cinema con la mamma al giorno in cui per la prima volta lei non l’ha riconosciuta e l’ha salutata con un raggelante “Buongiorno, signora”. Un libro intimo, doloroso, forse terapeutico, in ogni caso pieno d’amore, che dà voce a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che, a causa di una malattia terribile e senza scampo come l’Alzheimer, restano impotenti di fronte al destino dei loro cari, senza poter fare altro che inseguire e cercare di trattenere quei ricordi e quelle emozioni che essi si lasciano alle spalle.

“Mamma, ti ricordi di me?”, di Mara Venier, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 6 maggio.

Mara Venier è uno dei personaggi televisivi più noti e amati dal pubblico italiano. Dopo diverse esperienze nel cinema, si è affermata definitivamente sul piccolo schermo per avere condotto e preso parte a numerosi programmi di grande successo diffusi dalle principali emittenti italiane. Su Rai1, dal 2018, è saldamente al timone del contenitore settimanale di attualità e intrattenimento “Domenica In”.

