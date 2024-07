Mamma si lancia dal tetto del palazzo con il figlio di 6 anni in braccio,morti entrambi. Il biglietto d’addio, era depressa

Tragedia a Rimini: una donna si è lanciata dal tetto di un condominio di cinque piani, con in braccio in figlio di sei anni. Entrambi sono morti. È successo in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto la Squadra Mobile di Rimini e il commissario capo Marco Masia.Non vi sarebbero dubbi sull’intento suicida della donna, di 40 anni circa, perché la polizia ha trovato un biglietto scritto da lei.Aveva addosso biglietti di addio la donna di 40 anni, una commessa italiana, che si è buttata dal tetto. Dalle informazioni soffriva di depressione. E’ intervenuto il 118, ma per i due non c’era nulla da fare. La squadra mobile sta svolgendo accertamenti sulla tragedia. La donna, come le altre mattine, era andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori, che vivono nel palazzo, per poi andare al lavoro, mentre il bambino doveva andare ad un centro estivo, accompagnato dai nonni. La quarantenne ha invece raggiunto il tetto della palazzina di cinque piani, da cui si accede da una scala, e si è gettata nel vuoto. Lascia un compagno, a quanto si apprende padre del bambino. Fonte leggo.it -foto archivio

