Mamma picchiata e trascinata per i capelli dal figlio 17enne: i cani intervengono e la salvano

Sono stati i cani a salvare una mamma dall’aggressione del figlio 17enne, ad Agrigento. Il ragazzo l’avrebbe insultata, presa a calci, pugni, schiaffi, poi trascinata per i capelli nel fango. A quel punto gli animali hanno reagito e si sono scagliato contro di lui per mettere fine alla violenza, e il giovane è stato costretto ad allontanarsi. La polizia ha soccorso la donna, poi portata in ospedale per essere medicata. Episodi di brutale violenza, ripetutamente picchiata per tre volte in poche ore dal figlio di 17 anni.La mamma aveva chiamato la polizia per denunciare l’accaduto, come racconta Agrigento Notizie: schiaffi, calci, presa per i capelli e trascinata nel fango per diversi metri, bottiglie di vetro lanciatele contro. C’era stata un’aggressione anche la sera prima, ed era riuscita a fuggire dala finestra. Ma quella volta i cani si sono avventati sul giovane, che ha dovuto interrompere l’aggressione. I poliziotti, arrivati sulla scena, hanno tentato di fermare il 17enne senza successo, ma è stato inseguito successivamente in un casolare abbandonato, dove ha aggredito anche gli agenti lanciandogli contro una pedana di legno. Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

foto web – fonte leggo.it