Mamma finisce fuori strada con l’auto insieme ai due figli piccoli: bambino di 5 anni muore schiacciato, ferito il fratello

Una donna di 32 anni finisce fuori strada con l’auto. In macchina con lei i due figli piccoli. Uno di loro muore, aveva solo 5 anni. È successo martedì sera vicino a Castelfidardo (Ancona). La macchina, una Toyota verde, mentre percorreva via Jesina avrebbe sbandato per poi uscire di strada piombando in un vivaio al lato della carreggiata, riporta il Corriere Adriatico. L’impatto non ha lasciato scampo al piccolo. Il fratello più grande e la mamma sono rimasti intrappolati e sono stati liberati dai soccorritori.Per liberarli è arrivata una squadra dei vigili del fuoco partita dal distaccamento di Osimo. Sul posto c’erano anche i mezzi sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 per portare i primi soccorsi. Per il piccolo di 5 anni purtroppo non c’era ormai più niente da fare. I sanitari hanno prestato le prime cure all’altro bambino e alla donna, che erano sotto choc ma che non sembravano aver riportato ferite particolarmente gravi.Bisognerà capire le cause del terribile incidente, e risalire ai motivi per cui la donna – che viaggiava in direzione Osimo – ha perso il controllo in un tratto rettilineo.L’auto è uscita dalla carreggiata sulla destra per poi volare nel vivaio ribaltandosi.Subito dopo lo schianto una coppia di anziani residenti è uscita in strada. «C’era un bimbo che bussava al finestrino e gridava aiuto. Ho chiamato un amico che ha portato un martello e abbiamo rotto il lunotto», racconta l’uomo che per primo li ha soccorsi. «Avrà avuto 8-9 anni, la madre piangeva e abbiamo estratto anche lei. Il bambino diceva che c’era anche il fratellino, ma lui era rimasto schiacciato».(leggo.it)

Correlati