Mamma e figlio morti durante il parto in ospedale: inutile il tentativo di salvarli con il cesareo

Tragedia al Policlinico San Matteo di Pavia, dove una donna e il bambino che portava in grembo sono morti durante il parto. La giovane, ricoverata al reparto di Ostetricia, secondo le prime informazioni è deceduta per una crisi respiratoria, ma non è ancora chiaro da cosa sia stata provocata.I medici hanno cercato inutilmente di salvare il neonato con il taglio cesareo. La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause della morte di madre e figlio. Fonte leggo.it

Correlati