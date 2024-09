Mamma di 37 anni muore nello schianto frontale: l’incidente contro un Suv

Schianto choc sulla strada Carrareccia in provincia di Macerata, muore una mamma di 37 anni. Il dramma si è consumato ieri, intorno a mezzogiorno, lungo la strada – già teatro di tragici incidenti – che collega Sforzacosta a Piediripa, non lontano dalla rotatoria nei pressi della sede di Banca Macerata. A scontrarsi frontalmente sono state due auto: una Lancia Y, su cui viaggiava la vittima, Daisy Ronconi, e una Range Rover. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia locale di Macerata, guidata dal comandante Danilo Doria, che è intervenuta sul posto dopo lo scontro.Le due auto (la Lancia viaggiava in direzione Sforzacosta mentre la Range Rover verso Piediripa) si sono scontrate frontalmente e il mezzo condotto dalla donna è andato distrutto. Subito è stata chiara la gravità dell’incidente ed è partito l’allarme.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale di Macerata. L’impatto è stato violentissimo: sono esplosi gli airbag di entrambi i mezzi e le condizioni della donna, giovane mamma di Urbisaglia che viveva a Camerino e lavorava come operatrice socio sanitaria a Gagliole, sono parse sin da subito disperate ai soccorritori.La 37enne era già priva di sensi e gli operatori dell’emergenza sanitaria hanno subito richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata su un campo a lato della Carrareccia. Prima del trasferimento all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona i sanitari hanno provato in tutti i modi a stabilizzare la donna, poi è stata caricata su Icaro e trasportata al nosocomio dorico dove è morta poco dopo. Il conducente dell’altra vettura è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per accertamenti. Nel frattempo la Carrareccia è rimasta chiusa al traffico per consentire lo svolgimento dei rilievi di rito e la messa in sicurezza del luogo dello schianto. È stata riaperta intorno alle 17. Subito la notizia della morte della 37enne si è diffusa a macchia d’olio in provincia, gettando nello sconforto quanti la conoscevano. Grande la vicinanza alla famiglia, la donna lascia una bambina di sette anni.leggo.it – foto archivio

