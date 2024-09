Mamma 33enne ha un infarto mentre si allena, il cuore le si è fermato per 25 minuti

Una giovane madre di 33 annni, in forma e piena di energia, ha avuto un infarto mentre si allenava: stava correndo sul tapis roulant. Dopo 12 minuti di corsa, la donna ha accusato un forte malore che per poco non le ha fatto perdere la vita. Inizialmente ha avuto un dolore alla schiena che in poco tempo si è esteso fino al petto, nel mentre le difficoltà respiratorie aumentavano. Qualche istante dopo ha iniziato a vomitare. La situazione è precipitata, la donna è svenuta e si è ritrovata in ospedale. Un’esperienza di pre-morte, il suo cuore ha smesso di battere per 25 minuti.Justine Carter, giovane madre proveniente dallo Utah, negi Stati Uniti, è stata colpita da un infarto dopo un allenamento sul tapis roulant. Dopo aver accusato vari sintomi, come vomito, dolori al petto e difficoltà respiratorie, la 33enne ha perso i sensi. Come riportato da Independent la donna è svenuta in bagno, ha avuto una crisi convulsiva. Justine è stata tenuta in vita da un’infermiera del Mountain View Hospital di HCA Healthcare a Payson, nello Utah, l’ha tenuta in vita con la RCP. Trasportata d’urgenza l Mountain View Hospital dell’HCA Healthcare i medici hanno diagnosticato una dissezione spontanea dell’arteria coronaria.Si tratta di una lacerazione della parete di un’arteria coronaria e può causare una morte improvvisa. Un problema che si presenta soprattutto nelle donne tra i 40 e i 50 anni, apparentemente sane e senza problemi di salute rilevanti. Justine ha detto a Fox News come il giorno prima del malore non abbia rilevato nessun sintomo. Mentre poco prima dell’infarto, ha ammesso di non sentirsi bene come al solito: «Mi sentivo semplicemente come se avessi poca energia quel giorno e non mi sentissi al meglio, ma ho pensato che fosse perché era inverno e fuori era nuvoloso. Puoi vivere la tua vita spaventato da un sacco di cose, ma se passi ogni giorno nella paura, non ti godrai la vita. La vita è fragile e breve, quindi goditela per quello che è». La donna ha anche lanciato un messaggio di avvertimento, è fondamentale non sottovalutare nessun tipo di sintomo: «Se qualcosa non ti sembra a posto, non esitare. Chiama semplicemente il 911, perché molte cose possono essere prevenute se lo fai».Una settimana dopo il primo infarto, la donna ha accusato un altro episodio cardiaco che ha presentato gli stessi sintomi. La lacerazione aortica che aveva causato il suo primo episodio era cresciuta, portando le pareti a gonfiarsi e a bloccare il flusso sanguigno. Il team cardiologico ha ripristinato il flusso sanguigno utilizzando un palloncino per comprimere la ferita dell’arteria. Hanno quindi impiantato una piccola pompa cardiaca per alleviare temporaneamente la pressione sul cuore. Justine ha completato la riabilitazione cardiovascolare e puà svolgere qualche leggera attività fisica. (LEGGO)

Correlati