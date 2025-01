Mamma 32enne si suicida buttandosi dalla finestra, mistero sul movente

«Non farlo, fermati». Tre parole che racchiudono odiverse emozioni: paura, preoccupazione e agitazione. A pronunciarle, i vicini di casa di una delle sorelle di Genova. La prima, di 32 anni, si è suicidata, la seconda ha deciso di seguirla senza ascoltare chi le urlava dal cornicione. Poi il tonfo, sentito dai condomini. Al momento la sorella 35enne è ricoverata all’ospedale San Martino in prognosi riservata. Quando la polizia è arrivata c’erano in casa i quattro figli della trentaduenne. L’appartamento era chiuso dall’interno e sono stati i bambini ad aprire. Sul perché del gesto si indaga. La prima ipotesi, al momento messa in secondo piano, era che una delle due volesse lanciarsi e l’altra sia intervenuta in un estremo tentativo di salvarla. Ma al momento questa ipotesi sembra essere stata messa in secondo piano dopo le testimonianze dei vicini.La vittima era separata dal marito che aveva anche denunciato in passato per maltrattamenti. Come riporata l’Ansa, il 10 gennaio ci sarebbe stata l’udienza per l’affidamento dei figli. Le indagini sono state passate alla squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Luca Monteverde. (leggo.it) – foto archivio

