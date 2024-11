MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA MADRE, ARRESTATO 20ENNE

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Veroli (FR) hanno arrestato un 20enne, noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione , emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone (FR).I militari operanti, rintracciato il giovane, già sottoposto al “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”, hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento che è scaturito in seguito alle condanne per reiterate condotte, configurabili nei reati di “maltrattamenti in famiglia ed estorsione”, poste in essere nei mesi di marzo ed aprile 2023 nei confronti della madre.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, così come disposto dall’A.G. mandante.

FOTO ARCHIVIO

