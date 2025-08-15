Maltrattamenti in famiglia, percosse e minaccia nei confronti del padre: arrestato

Un 48enne di Alatri è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri per maltrattamenti in famiglia, percosse e minaccia nei confronti del padre. Come denunciato da quest’ultimo ai Carabinieri erano più di dieci anni che subiva da parte del figlio violenze e minacce culminate l’altro giorno in un violento litigio tale da mettere in pericolo la propria vita.

L’uomo prendeva di mira il padre, con il quale conviveva, con pesanti minacce di morte, tali che quest’ultimo era costretto a rifugiarsi all’interno della propria camera da letto e da lì allertare i locali Carabinieri chiedendo aiuto.

Immediatamente la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Alatri inviava una pattuglia sul luogo e questi accertavano la gravità della situazione facendo in tempo ad arginare l’aggressività del soggetto che continuava nel contempo ancora a minacciare il padre e tentava addirittura di colpirlo con un pugno in un momento in cui ne veniva a contatto.

I Carabinieri riuscivano a bloccare il soggetto ed una volta portato presso gli uffici per le attività di rito provvedevano ad arrestarlo.

Successivamente, come disposto dall’Autorità Giudiziaria veniva tradotto presso il Carcere di Frosinone.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

foto archivio