MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, PER UN 54ENNE SI APRONO LE PORTE DEL CARCERE PER L’ESPIAZIONE DI PENA

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Veroli (FR) hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 54enne del luogo e già noto alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia”, commesso nell’anno 2020, nei confronti della ex coniuge.I militari operanti, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento e, ad espletate formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone ove, così come disposto dall’A.G. mandante, sconterà la pena residua i anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di reclusione per il reato commesso ai danni della ex coniuge.

FOTO ARCHIVIO

